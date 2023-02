PSV Eindhoven heeft nieuws over inzetbaarheid van Thorgan Hazard

Thorgan Hazard ruilde tijdens de wintermercato Borussia Dortmund in voor PSV Eindhoven.

Omdat Hazard in de Bundesliga maar weinig speelminuten pakte was het uitkijken voor de nummer drie van de Eredivisie of onze landgenoot inzetbaar is.

Dit weekend staat immers de topper tegen leider Feyenoord, met vier punten meer dan PSV Eindhoven in de rangschikking, op de agenda. “Hij is trainingsfit, maar moet wel worden ‘opgebouwd’ in trainingsminuten. We willen hem niet vanaf het begin over de kop jagen”, aldus Ruud Van Nistelrooij op zijn persconferentie.

“We gaan goed kijken hoe we het gaan invullen. Dat hij aan de wedstrijd begint en dan wordt gewisseld, sluit ik niet uit. Hij is in ieder geval fit genoeg om een goede bijdrage te leveren.”