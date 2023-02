Muslic hekelt regels na penaltyfout: "Hij kijkt niet eens naar de bal"

Cercle Brugge-Standard eindigde in een billijk gelijkspel. Na een allesbehalve hoogstaande partij werd het 1-1.

Lastige partij

Vorige week duurde het voor Cercle Brugge ook even voor de wedstrijd ontplofte. In de eerste helft was er amper doelgevaar maar het venijn zat hem in de staart met twee doelpunten in de laatste 10 minuten. "Het was een lastige wedstrijd zonder veel gevaar in de 16 maar we wilden heel georganiseerd blijven. We wisten dat Standard heel gevaarlijk kon zijn in de omschakeling", klinkt het bij Cercle-trainer Muslic achteraf.

"In de tweede helft startten we goed met pressing naar voor. De eerste aanval van Standard werd een doelpunt dat werd afgekeurd en daarna valt uit het niets die strafschop. Jepser (Daland) kijkt niet eens naar de bal maar krijgt hem wel tegen de hand. En volgens de regels is het dan penalty... ", zucht de Oostenrijker.

Opnieuw scoren in de blessuretijd

Toch kon Cercle nog scoren in de blessuretijd dankzij een fraaie volley van Ueda. "Je kan denken dat je hem volledig onder controle hebt en dan plots kan hij dodelijk zijn voor doel. Dat toont hij op training keer op keer en daarnet ook."

© photonews

Afsluiten doet Muslic door een bloemetje te werpen naar zijn spelers. "Begin oktober hadden we slechts 6 punten. Enkele maanden later hebben we er 34. Dat is massive. De jongens hebben al hard gewerkt om hier te komen", besluit hij.