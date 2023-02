Challenger Pro League: Deinze houdt kansen op plaats in promotieplay-off gaaf met late treffer tegen Dender

Deinze scoorde pas in de slotfase tegen Dender.

Deinze moest winnen tegen Dender om zijn kansen nog gaaf te houden op een plekje in de promotieplay-off in de Challenger Pro League. Lang zag het er niet goed uit voor Deinze.

Het leek op een 0-0 gelijkspel te eindigen en zo zou Deinze een speeldag voor het einde al veroordeeld zijn tot de play-off die beslist over degradatie. Maar in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd verloste kapitein Gaetan Hendrickx zijn ploeg.

Deinze komt daarmee tot op twee punten van Lommel en moet op de laatste speeldag winnen tegen RSCA Futures, dat ook nog in de top zes kan eindigen, om zeker te zijn van een plekje in de top zes.

Lommel moet dan wel verliezen of gelijkspelen tegen Lierse K. In dat laatste scenario eindigen Lommel en Deinze met een gelijk aantal punten en dan moet er onder meer naar het doelsaldo gekeken worden, waar Deinze momenteel in het nadeel is met een verschil van twee doelpunten.