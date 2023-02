Dante Vanzeir beseft wat hij achterlaat: "Zet veel op het spel door mijn transfer"

Dante Vanzeir ruilde tijdens de wintermercato Union SG in voor New York Red Bulls.

Het was geen gemakkelijke stap voor Vanzeir om afscheid te nemen van Union SG. “Ik maakte er superveel goeie momenten mee, en een paar dieptepunten in die 2,5 jaar. Maar voor mij overheerst het positieve. Ik ben door Union weggekaapt toen ik op het laagste zat en ik verlaat de club op een hoogtepunt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Union kampt op dit moment nog op drie fronten, een stevig iets om achter te laten. “Alles gaat wat pijn doen. Misschien dat Union binnenkort ook de bekerfinale speelt, en voor de titel speelt... Ik besef dat ik veel op het spel zet door mijn transfer.”

“Ik koos niet voor het makkelijkste, maar ik ga weer nieuwe dingen ontdekken. Deze transfer kan een ‘once in a lifetime' zijn. Met mijn type spel, explosief en snel, kan ik het misschien niet tot mijn 35ste aan de top volhouden. Ik voelde dat ik de stap moest zetten.”