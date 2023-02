Moeten sterkhouders Gent vrezen voor hun toekomst? "Ik zeg alleen dit: we willen meer hongerige spelers zien"

KAA Gent heeft nog een aantal spelers die einde contract zijn dit seizoen in juni. En dus is de vraag: wat gaan ze er mee doen?

Voor Michel Louwagie worden het drukke maanden en een drukke zomer, dat is nu al duidelijk. Nieuwe spelers inlijven en/of een aantal sterkhouders hun contract verlengen.

Vadis Odjidja, Sven Kums en Michael Ngadeu zijn drie van de ervaren spelers bij de Buffalo's die volgend seizoen nog niet onder zeil liggen.

Hongerige spelers

Moeten ze vrezen voor hun toekomst bij Gent? "Ik zeg alleen dit: wij willen meer hongerige spelers zien", is Michel Louwagie duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Het gaat over honger hebben en dat kunnen omzetten in prestaties. Ik heb ook nog altijd honger: ik ben 67 en ga nog altijd joggen. Zo kom ik er niet te veel tegen. Het is vervelend voor onze supporters, maar we moeten de club gezond houden."