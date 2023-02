Siquet na gelijkspel tegen Rouches: "Standard blijft speciaal plekje in mijn hart hebben"

In een niet zo ver verleden verdedigde hij nog de kleuren van Standard maar via een uitleenbeurt speelt Hugo Siquet nu voor Cercle Brugge. Niet lang na de overstap naar de vereniging keek Siquet zijn ex-ploeg al in de ogen.

De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel in het Jan Breydel-stadion. "Een logisch resultaat", vertelt de wingback achteraf bij RTBF. "We hadden enkele goede en slechte momenten. In de tweede helft pakken we een vermijdbaar doelpunt maar het was belangrijk om de rug te rechten. Dat is ons in de blessuretijd ook gelukt waardoor we relatief blij mogen zijn met dit punt", analyseert Siquet.

Standard-supporters moedigen Siquet aan

Siquet trok een jaar geleden van Standard naar Freiburg nadat hij van de jeugd van Standard tot in het eerste elftal doorstroomde. De liefde bij Siquet is dan ook nog altijd groot voor zijn ex-club. "Het deed deugd toen de supporters na het laatste fluitsignaal mijn naam scandeerden", geeft Siquet toe.

"Tijdens de wedstrijd geef ik alles voor mijn ploeg en zet ik de gevoelens opzij maar het is wel speciaal. Ongeacht waar ik speel, ik zal een Standard-fan bijven en de club heeft een speciaal plekje in mijn hart. Het is mooi om te zien dat ze steeds beter aan het worden was. De samenhang die ontbrak toen ik vertrok, is er opnieuw", bekijkt Siquet het als buitenstaander.