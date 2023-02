Opnieuw woorden van lof voor jarige Vermeeren, nu van ploegmaat Alderweireld: "Heel positief voor Belgisch voetbal"

Arthur Vermeeren is vandaag jarig: 18 is hij geworden. Lovende woorden van Toby Alderweireld zijn alvast een mooi geschenk.

De Rode Duivel liet zich in Extra Time uit over de ontbolstering van zijn ploegmaat. "Ook een compliment aan onze technische staf is op zijn plaats. We weten perfect wat moeten doen bij balbezit, wat we moeten doen bij balverlies. Bij zo'n jongen die goed wordt gesteund, komen dan zijn kwaliteiten bovendrijven. Wat hij doet op die leeftijd: fantastisch. Ik heb het nog weinig gezien op die leeftijd."

Photonews

Zijn verhaal is niet dat van het grote supertalent waar iedereen het al jaren over had. "Vaak krijg je te horen dat je bepaalde gasten uit de jeugd zeker in het oog moet houden. Dat was bij hem eigenlijk niet. Door omstandigheden is hij beginnen spelen. Dat laat ook wel zien hoeveel potentieel er nog in zit, dat is enorm. Hoe snel hij dingen opneemt, hoe snel hij stappen maakt."

"Het is heel positief voor het Belgische voetbal, dat een jeugdspeler in België blijft en hier wacht op zijn moment bij een topclub", meent Alderweireld ook. "Je moet niet altijd naar het buitenland om carrière te maken. Voor Antwerp en België is dit een heel mooi signaal."