Teuma klaar voor duel met Club Brugge: "Een heel belangrijke wedstrijd"

Union SG blijft KRC Genk onder druk zetten. Het verloor ondertussen al 16 keer op rij niet.

Wie dacht dat Union SG vorig seizoen een eendagsvlieg was, moet zijn mening ondertussen toch stevig herzien. Ze blijven dicht bij Genk, op ruime voorsprong van de achtervolgers. Union SG speelt zondag tegen Club Brugge, maar wist blauwzwart nog nooit te kloppen sinds de promotie naar de Jupiler Pro League.

“Ja, het is een erg belangrijke wedstrijd”, stelt aanvoerder Teddy Teuma aan Het Nieuwsblad. “Zeker als je rekening houdt met wat er vorig seizoen allemaal is gebeurd. Brugge heeft het dit seizoen misschien wat moeilijker, maar Club blijft Club. Het is aan ons om te bewijzen dat we in vorm zijn, al zal het een erg lastige wedstrijd worden.”

“Als we winnen, dan doen we natuurlijk een goeie zaak. Elk punt is belangrijk, want in de play-offs worden de punten gehalveerd en dan blijft er opeens niet al te veel meer over. Daarom moeten we voor de play-offs zo veel mogelijk punten pakken.”