Bart Nieuwkoop vindt het vertrek van Dante Vanzeir een groot gemis: "We hadden een goede klik"

Bart Nieuwkoop had bij Union een goede band met Dante Vanzeir. Door het vertrek van Vanzeir zal die op het veld niet meer te zien zijn.

Dante Vanzeir vertrok naar de New York Red Bulls. Zo verliet hij naar 2,5 seizoenen Union. Op het veld had hij een goede klik met Bart Nieuwkoop die zijn vertrek wat betreurt.

"Hij zorgde voor heel wat diepgang en was altijd dreigend. Ook was hij onze topschutter. Dus Vanzeir is echt wel een groot verlies voor Union", vertelde Nieuwkoop bij Eleven Sports.

Ook persoonlijk vindt Nieuwkoop het een groot verlies: "We hadden een goede klik en wisselwerking. Op de rechterkant was er wat directer spel met hem. Ook als ik wat lager stond of van wat lager moest beginnen, stond hij in de ruimte die daardoor ontstond. Daarna dook ik dan weer in de ruimte die achter hem lag."