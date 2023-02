Fredberg zat al rond de tafel met Kindermans: "Het is niet aan mij om hem te overtuigen om bij Anderlecht te blijven"

De wintermercato is dan wel voorbij, maar er ligt een héél belangrijk dossier op het bureau van Jesper Fredberg. Hoe ziet de toekomst van Jean Kindermans eruit?

Jean Kindermans moeten we niet voorstellen. Hij is niet alleen de architect van de gerenommeerde jeugdopleiding van RSC Anderlecht, maar is grotendeels verantwoordelijk voor de talrijke toptalenten die paars-wit heeft voortgebracht.

Enkele weken geleden ontplofte er dan ook een bom toen bleek dat Kindermans werd bedankt voor bewezen diensten. Of beter gezegd: Anderlecht wil hem aan boord houden, maar de cijfertjes in zijn contract moeten drastisch naar beneden.

© photonews

“Ik heb al rond de tafel gezeten met Kindermans”, laat Jesper Fredberg het achterste van zijn tong niet zien in Het Laatste Nieuws. “Het is niet aan mij om hem te overtuigen om bij Anderlecht te blijven. Jean moet zelf willen blijven. Al heb ik het gevoel dat dat zo is.”

Jean moet zelf willen blijven. Al heb ik het gevoel dat dat zo is

Het blijft echter een feit dat steeds meer jongeren Anderlecht verlaten op steeds jongere leeftijd. “Maar dat ligt aan de mentaliteit. Onze jongeren moeten de ambitie hebben om op 18-jarige leeftid in het eerste elftal te staan. Het is niet de bedoeling dat ze op hun zeventiende voor het grote geld in het buitenland kiezen.”