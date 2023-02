Belgenloos Real Madrid zet Egyptenaren opzij en stoot door naar WK-finale

Real Madrid heeft zich naar alle verwachting geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams. Al Ahly SC werd relatief gemakkelijk opzij gezet met 1-4.

Real Madrid was Belgenloos vanavond in Rabat. Thibaut Courtois en Eden Hazard lagen allebei in de lappenmand. Al had De Koninklijke geen moeite om Al Ahly SC opzij te zetten.

Vinicius Junior en Federico Valverde zorgden voor de dubbele voorsprong. De Egyptische topclub knokte zich via een strafschopdoelpunt van Ali Maaloul terug in de wedstrijd, maar uiteindelijk werd het zelfs 1-4 via Rodrygo en Sergio Arribas.

Finale

De finale wordt een onderonsje tussen Real Madrid en Al Hilal SFC. De Saoedische club - voor alle duidelijkheid: Cristiano Ronaldo speelt bij Al-Nassr FC - versloeg Flamengo in de andere halve finale.