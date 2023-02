Antwerp komt met belangrijke mededeling over staantribune in volgende thuiswedstrijd

Antwerp trekt zondag naar Genk, maar volgend weekend staat alweer een thuiswedstrijd op het programma. In die affiche op de Bosuil zal Antwerp het moeten doen zonder de steun van de fans in staantribune T4.

Eerder werd Antwerp al op het matje geroepen voor incidenten met pyrotechnisch materiaal en vuurwerk tijdens de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Er werd ook al vermeld dat de sanctie van toepassing zou zijn op de thuismatch tegen Eupen van zaterdag 18 februari.

Antwerp bevestigt nu op zijn officiële webstek dat een deel van de Bosuil tegen Eupen niet toegankelijk zal zijn. "De opgelegde straf heeft betrekking op de vakken 413 t/m 416 en heeft als concreet gevolg dat die vakken volledig leeg moeten blijven tijdens de wedstrijd tegen Eupen. Alle supporters met een abonnement voor de vakken 413, 414, 415 en/of 416 zullen de wedstrijd niet kunnen bijwonen."

Overigens is er ook een gevolg voor sommige supporters met een abonnement in een ander vak. "Omdat het omwille van organisatorische en veiligheidsredenen onmogelijk blijkt om de vakken 411, 412 en 417 geïsoleerd open te houden, zijn we verplicht ook die vakken te sluiten. De abonnees van die vakken krijgen de kans om voor de match tegen Eupen een andere plaats in het Bosuilstadion te vragen."

Antwerp benadrukt ook nog eens dat het ontgoocheld is over de disciplinaire sanctie. "We betreuren ten zeerste het feit dat collectieve straffen worden uitgesproken. Dat straft vele onschuldige supporters en biedt geen enkele oplossing in zake een betere identificatie en het voorkomen van incidenten in de toekomst."