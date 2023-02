De Jupiler Penalty League: nergens in Europa meer strafschoppen gefloten, Cercle Brugge staat zelfs tweede en krijgt in 1 op 2 matchen penalty tegen

Misschien is het u ook al opgevallen: er wordt in België wel regelmatig eens een gecontesteerde penalty gefloten. Intussen bewijzen de cijfers dat de scheidsrechters in de Jupiler Pro League zelfs het meeste strafschoppen in heel Europa fluiten. Zijn de regels van ons Referee Department te streng?

Het Referee Department staat onder leiding van Bertrand Layec, de man die mee de nieuwe regels schreef voor de FIFA. De voormalige topscheidsrechter wil dat die regels in België tot op de letter gevolgd worden. En dat resulteert dus in wel heel veel elfmeters. De Jupiler Pro League staat in Europa aan kop qua penalties per wedstrijd: in bijna 1 op 4 wedstrijden wordt er eentje gefloten. Daarna volgt de Franse Ligue 1 en de top drie wordt compleet gemaakt door... de Challenger Pro League.

Daarna volgen Portugal, Duitsland, Spanje, Italië, Engeland en Nederland. Bij die laatste zitten we wel al aan 1 op 10 wedstrijden waarin er een penalty wordt gegeven. België steekt met kop en schouders er bovenuit.

7 Belgische ploegen in top 20

Het wordt nog hallucinanter als we de top 20 erbij nemen van ploegen die het meeste penalties tegenkregen. Daar staan maar liefst 7 Belgische ploegen in, met Cercle Brugge op plaats 2. In 24 wedstrijden kregen zij maar liefst 12 strafschoppen tegen. In één op twee wedstrijden dus. Eupen (9), Kortrijk (8), KV Mechelen (7), KV Oostende (7), Westerlo (7) en OH Leuven (7) staan ook bovenaan het twijfelachtige lijstje. Cercle heeft vergeleken met de top 5-competities het meeste strafschoppen tegengekregen in heel Europa.

Als we het voorbeeld van Cercle verder bekijken: ze hebben 33 goals tegen gekregen en daarvan zijn er 10 op penalty. Daarbij ook een paar twijfelachtige beslissingen. Vooral de regels rond de handsbal zorgen voor veel onvrede bij de clubs. Die veranderen blijkbaar ook elk seizoen of worden bijgeschaafd. Maar het zorgt voor veel wrevel bij de ploegen.

Het Referee Department geeft om de zoveel tijd eens een update over hoe het gaat met de scheidsrechterlijke beslissingen. Daarbij heel wat mooie en groene cijfers qua beslissingen. Maar of het de bedoeling is dat er zo met strafschoppen gestrooid wordt... Of zijn de spelers in België dan zoveel ruwer dan hun collega's in de ons omringende competities?