Hein Vanhaezebrouck hecht véél belang aan match in Westerlo: "Als we verliezen is het voorbij"

Hein Vanhaezebrouck beseft dat de rest van de maand februari heel erg belangrijk zal gaan worden. Te beginnen met het treffen tegen Westerlo.

"De wedstrijd tegen Westerlo is een sleutelpartij voor ons", is Hein Vanhaezebrouck duidelijk over het treffen met De Kemphanen.

Keygame

"Het is een echte keygame met oog op de top-4. Waarom? Omdat het de eerste wedstrijd is van een lange reeks, met ook nog Europees voetbal."

"Als we verliezen in Westerlo, dan is het voorbij voor play-off 1. Als we winnen, dan doen we weer mee en dan blijven we competitief. Het is een superbelangrijke match voor ons."

KAA Gent

22/07/2022 20:45 Standard - KAA Gent 2-2 30/07/2022 20:45 KAA Gent - STVV 1-1 07/08/2022 16:00 KAA Gent - Westerlo 2-1 12/08/2022 20:45 KV Oostende - KAA Gent 1-3 28/08/2022 13:30 KAA Gent - Antwerp 1-2 01/09/2022 20:30 Anderlecht - KAA Gent 0-1 04/09/2022 18:30 Charleroi - KAA Gent 2-1 11/09/2022 21:00 KAA Gent - Zulte Waregem 2-0 18/09/2022 13:30 KRC Genk - KAA Gent 1-0 02/10/2022 16:00 KAA Gent - Cercle Brugge 3-4 09/10/2022 16:00 Eupen - KAA Gent 0-4 16/10/2022 16:00 KAA Gent - KV Mechelen 3-0 19/10/2022 18:30 Union SG - KAA Gent 2-0 23/10/2022 16:00 KAA Gent - Seraing 2-1 30/10/2022 18:30 OH Leuven - KAA Gent 1-1 06/11/2022 13:30 KAA Gent - Club Brugge 2-0 13/11/2022 21:00 KV Kortrijk - KAA Gent 0-4 23/12/2022 20:30 KAA Gent - Standard 0-0 07/01/2023 20:45 Antwerp - KAA Gent 2-0 15/01/2023 16:00 KAA Gent - KV Kortrijk 2-1 19/01/2023 18:30 KAA Gent - Charleroi 0-0 22/01/2023 21:00 STVV - KAA Gent 0-3 29/01/2023 16:00 Cercle Brugge - KAA Gent 3-2 05/02/2023 18:30 KAA Gent - KRC Genk 2-3 11/02/2023 16:00 Westerlo - KAA Gent - 19/02/2023 16:00 KAA Gent - OH Leuven - 26/02/2023 13:30 Club Brugge - KAA Gent - 05/03/2023 18:30 KAA Gent - Anderlecht - 12/03/2023 16:00 Zulte Waregem - KAA Gent - 19/03/2023 19:15 KAA Gent - Eupen - 02/04/2023 20:01 Seraing - KAA Gent - 09/04/2023 20:01 KAA Gent - Union SG - 15/04/2023 20:01 KV Mechelen - KAA Gent - 22/04/2023 20:01 KAA Gent - KV Oostende -

