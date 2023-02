Radoslaw Majecki en Cercle Brugge strijden mee voor een plaats in de top 8: "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd"

Cercle Brugge zit al enkele maanden in de goede flow. Momenteel dingen ze mee voor een plaats in de top 8

De competitiestart van Cercle Brugge was niet goed. Ze belanden in de degradatiezone en ontsloegen hun coach Dominik Thalhammer. Daarna ging het beter en tegenwoordig kunnen ze vooral nog naar boven kijken. Van degradatiegevaar is geen sprake meer.

Ze staan zelfs op een goede positie om de top 8 te ambiëren. "Maar het is nog veel te vroeg om al aan de afloop van de competitie in april te beginnen denken. We bekijken het dus wedstrijd per wedstrijd", vertelde Radoslaw Majecki aan Het Laatste Nieuws.

Die volgende wedstrijd is in Leuven. OHL is gewaarschuwd, want Cercle pakte in de laatste 3 wedstrijden punten na een laat doelpunt. "We zijn een team dat altijd tot het gaatje blijft strijden", aldus Majecki.