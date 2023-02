Straf advies voor PSG: "Slecht idee om Messi nieuw contract te geven"

Lionel Messi is momenteel aan de slag bij Paris Saint-Germain en staat op het punt een nieuw contract te tekenen bij de Franse topclub.

Voormalig PSG-speler Jérôme Rothen is echter van oordeel dat PSG dat beter niet zou doen, omdat de motivatie van Lionel Messi ver te zoeken is.

“Messi’s contractverlenging is een grap. Hem managen, net als Mbappé en Neymar, is moeilijk. Daarbij komt dat zijn salaris erg hoog is. Het is geen wonder dat PSG gevangen zit in Financial Fair Play omdat de loonkosten zo zijn opgeblazen”, vertelt hij bij het Portugese A Bola.

“Hij doet geen enkele moeite om de club boven hem te laten schijnen. Hij bedankt de fans nooit, hij laat zijn hoofd hangen en gaat naar de kleedkamer. Zelfs als hij goals viert en zijn naam wordt gescandeerd, doet hij nooit een geste naar de fans om hen te bedanken voor hun steun.”