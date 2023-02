Voetbalpartijtje loopt Branko Strupar bijna fataal af: "Nu gaat de rem erop"

Vorige week vrijdag is Branko Strupar door het oog van de naald gekropen.

Strupar voelde zich vorige week vrijdag al de hele dag niet goed. “Ik dacht dat ik last had van keelpijn. Toch ging ik 's avonds in op een uitnodiging van vrienden om een beetje te gaan voetballen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Achteraf gezien had dat heel slecht kunnen aflopen. Ik had kunnen sterven op het veld. Want ik begon me steeds beroerder te voelen. Ik ben na afloop meteen naar huis gekomen, waarop Sanja met me naar de spoedafdeling is gereden.”

De dokter van dienst had direct door wat er scheelde. Strupar had een hartaanval en moest meteen een spoedoperatie ondergaan. “Eén bloedvat bleek volledig verstopt. Gelukkig konden ze via de lies twee stents steken, waardoor het gevaar geweken was.”

“Toen mijn beide ouders een jaar geleden kort na mekaar zijn gestorven, heb ik het heel moeilijk gehad en me een beetje laten gaan. Nu gaat de rem erop. Binnen drie maanden moet ik opnieuw naar de dokter voor mijn controle en zullen mijn bloedwaarden beter moeten zijn.”