Riemer heeft lof voor jongeling die moet depanneren: "Offensief heeft hij het wel wat moeilijker"

Deze winter wou Anderlecht een nieuwe linksback aantrekken en slaagde daar bijna in met de komst van Harry Toffolo. Door omstandigheden ging dat niet door en moet Killian Sardella nu depanneren op die plaats.

Sardella is van opleiding een centrale verdediger of verdedigende middenvelder, maar wordt als stoplap gebruikt op verschillende plaatsen. Nu dus op de linksback, tegen zijn voet. "Sardella heeft het fantastisch gedaan", aldus Brian Riemer. "Hij is geen linksback en daar zal zijn toekomst ook niet liggen."

Maar Anderlecht heeft weinig opties. Delcroix en N'Diaye waren geblesseerd, al is die laatste wel weer beschikbaar. Maar hij laat dan weer veel ruimte in zijn rug. "Zijn manier van helpen is heel positief", ging Riemer verder over Sardella. "Defensief is hij heel sterk, offensief heeft hij wat problemen. Maar hij geeft ons ook veel andere opties. Als we met drie achteraan gaan spelen is hij een mogelijkheid als derde centrale verdediger."