'Italiaanse topclub komt scouten in Jan Breydel en wil toeslaan'

Bij Club Brugge is het even de competitie verlaten voor een duel in de Champions League tegen Benfica.

En dat duel tussen Club Brugge en Benfica zal door heel wat scouts van overal ter wereld worden bekeken, zoveel is duidelijk. Internazionale En dat levert ook de nodige transfergeruchten op uiteraard. Zo is er opnieuw heel wat interesse in Tajon Buchanan. De 24-jarige Canadese aanvaller zou volgens Calciomercato nog steeds in de belangstelling staan van Internazionale.