RWDM deelt met strafschop Beerschot tik uit in topper en gaat weer alleen aan kop in Challenger Pro League

De topper tussen Beerschot en RWDM sloot de eerste fase van de Challenger Pro League af. Een tik kon daar zeker nog in uitgedeeld worden.

Beerschot stond op vijf punten van leiders RWDM en Beveren en had dus de kans om weer in hun spoor te geraken. De Molenbekenaren wilden dan weer zich opnieuw alleen op kop nestelen. Ze begonnen ook prima, want Botella kon al snel alleen naar doel. De benen van Lathouwers brachten redding voor de thuisploeg. De Beerschot-doelman moest er later in de wedstrijd ook eens letterlijk zijn hoofd voor gooien.

In de loop van deze intense topper kwam Beerschot er wel door: Thorisson knalde voorlangs. Op het uur echter een domper voor de Mannekes: na een haakfout van Weymans op Ouahdi zette Biron de elfmeter om. Het antwoord kwam van Rigo, maar die zag zijn knal uiteen spatten op de dwarsligger.

Rood Konstantopoulos

In de extra tijd kreeg Konstantopoulos nog rood, waardoor slechts tien thuisspelers de wedstrijd beëindigden. Zuur voor Beerschot, dat ineens tegen een achterstand van acht punten aankijkt. RWDM gaat als leider de play-offs in, met een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Beveren.