Jules Van Cleemput vindt opnieuw het plezier terug en verwijst naar topmatchen: "Ik ga op zoek naar mijn beste niveau"

Jules Van Cleemput is weer opnieuw voetballer. Het plezier terugvinden is er voor de voormalig KVM-speler weer helemaal bij.

Voor zowel zichzelf als zijn ploeg was het zaterdag tegen Seraing (3-0) een opsteker. "Bayo scoort voor het eerst sinds zijn terugkeer, maar we leggen onze aanvallers geen druk op. We weten dat hij nog doelpunten gaat maken."

Reeks nodig

"Of we hoger mikken dan het behoud? Ik bekijk het liefst match per match. De kwaliteit is aanwezig. We hebben het onlangs nog opgenomen tegen sterke ploegen als Club Brugge, Gent en Union", wijst van Cleemput naar matchen tegen de topclubs. Met een gelijkspel tegen Club en Gent deed Charleroi het daarin zeker niet slecht. "Je hebt echter eens een reeksje overwinningen nodig."

Een knieblessure hield Van Cleemput vanaf juni maandenlang aan de kant. Op het veld van zijn ex-club KV Mechelen vierde hij onlangs zijn terugkeer met een assist en tegen Seraing stond de rechtsachter voor het eerst weer in de basis. "Nu moet ik ritme opdoen en dat zal komen door matchen te spelen. Ik voel me goed en ik ga op zoek naar mijn beste niveau."