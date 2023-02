Leeds schakelt nog een keertje door: Alfred Schreuder niet langer in aanmerking om coach te worden op Elland Road

Schreuder was één van de namen die op korte termijn over kon nemen bij Leeds en zat in de tribunes tijdens de thuiswedstrijd van de Premier League-club tegen Manchester United. Die partij eindigde op 0-2. BBC bevestigt dat Schreuder ook een rondleiding gekregen heeft, tevens op de trainingsfaciliteiten, maar dat hij niet langer in aanmerking komt om trainer van Leeds te worden.

"Hij heeft met de bestuurders gesproken, maar is teruggevlogen naar Nederland. Leeds voert verder besprekingen met andere opties", klinkt het. Ook transfertexpert Fabrizio Romano meldde dat er geen akkoord gevonden kon worden met Schreuder en dat dit ook niet in de lucht hing.

Leeds United are not going for Alfred Schreuder as new head coach, it was not close — he’s back to Holland as @PhilHay_ reported. 🚨⚪️ #LUFC



Conversations will continue in order to find the best candidate. pic.twitter.com/P5Q4s09Bqe