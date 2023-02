Hans Vanaken laat zich uit over eigen niveau na veelvuldige kritiek en blikt vooruit: "Kan bevrijdend werken"

Voor Hans Vanaken is de wedstrijd tegen Benfica misschien wel welgekomen. Eens andere lucht opsnuiven in een andere competitie, al blijft het in het eigen Jan Breydel - wie weet?

In de competitie is het sinds het WK met 9 op 24 niet echt aan het lopen voor Club Brugge: "Qua resultaten valt het de laatste tijd tegen in de competitie. Het zit ook soms wat tegen", beseft Hans Vanaken op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Benfica.

"In de Champions League zat het op belangrijke momenten wél wat mee, dus laat het hopen dat we dat tegen Benfica opnieuw kunnen doen. Het is een heel andere omgeving, dat kan misschien bevrijdend werken voor de groep. We hebben niets te verliezen, alleen maar te winnen. Dat is in de competitie helemaal anders, we zullen nu ook een ploeg bekampen die het spel zal willen maken."

Niveau

Vanaken gelooft erin: "We hebben het niveau van de Champions League, dat lieten we ook zien voor nieuwjaar. Het vertrouwen in de groep is aan het groeien, we worden beter ook met de nieuwe trainer. Eenmaal de resultaten gaan komen, kunnen we vertrokken zijn met een reeks overwinningen."

En de kritiek op het spel van Vanaken zelf de voorbije weken? "Het is logisch als je in een topclub speelt dat er naar de sterkhouders wordt gekeken. Het was iets minder, maar ik denk dat ik wel opnieuw naar een goede vorm aan het toegroeien ben. Voor mij is het positief en ik krik mijn niveau terug op. Ik hoop het te kunnen bevestigen tegen Benfica."