Simons klaar voor operatie redding met Dender: "De honger is enorm groot"

In Denderleeuw zijn ze heel blij met de komst van Timmy Simons als nieuwe coach van de ploeg in de Challenger Pro League. Simons heeft dit seizoen nog één doel: niet degraderen.

Dender start de play downs in de Challenger Pro League als 4e van 6 ploegen met 5 punten voorsprong op hekkensluiter Virton. In een nacompetitie bestaande uit 10 wedstrijden moet Simons Dender in de Challenger Pro League houden.

"Het niveau valt niet te onderschatten", vertelt Simons bij Het Nieuwsblad. "Ik heb een heel goed gevoel bij deze club. Het is een jonge profclub die heel goed gestructureerd lijkt."

"De honger om te beginnen is enorm groot. We zullen elke dag ons best moeten toen en elke training moet beter zijn dan de vorige", aldus Timmy Simons.