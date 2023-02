Jan Vertonghen maakt duidelijk hoeveel procent kans Club Brugge heeft tegen Benfica

Jan Vertonghen speelde twee jaar bij Benfica en werd door de Portugese pers gepolst over het duel met Club Brugge.

Club Brugge begint vanavond aan een dubbel duel in de Champions League tegen het Portugese Benfica met het oog op een ticket voor de kwartfinale.

“In de afgelopen twee maanden hebben ze het niet zo goed gedaan in de competitie, maar ze hebben toch wel veel kwaliteit in de ploeg. Volgens mij hebben ze de beste ploeg in België”, zegt Vertonghen.

“In Europa hebben ze het dan wel weer uitstekend gedaan en waren ze vooral op defensief vlak heel sterk. Ze hebben dan ook een heel goede keeper. Club Brugge heeft naar Belgische normen een zeer compleet team, maar Benfica is beter. Ik schat de kansen dan ook 80/20 in het voordeel van Benfica.”