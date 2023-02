Tegenstander Anderlecht kruipt volop in underdogrol: "De grootste en beste ploeg van België"

Ludogorets heeft groot respect voor Anderlecht. Vooral hun trainer, Ante Simundza. Die liet dat ook blijken op zijn persconferentie en duwde de Brusselaars in een favorietenrol.

"Het is de grootste club van België en de beste ploeg van de Belgische competitie", liet hij weten. "Dat Brugge al drie titels op rij pakte? Ik heb niet gezegd dat ze op dit moment de beste ploeg zijn. Maar als je in Europa naar een Belgische ploeg vraagt, zal iedereen Anderlecht antwoorden. Ze hebben een traditie in Europa."

Al zat dit Anderlecht enkele weken geleden misschien wel in hun grootste crisis sinds de naoorlogse tijden. "We moeten hun problemen vergeten. Elke club beleeft wel eens een crisis. Als je tegenover zo'n grote club met zo'n grote geschiedenis staat, moet je heel respectvol en voorzichtig zijn", aldus Simundza.

Maar wat is nu belangrijker? Anderlecht uitschakelen of voor de 12de keer op rij Bulgaars kampioen worden. Momenteel staan ze immers 'slechts' tweede. "Kampioen worden is belangrijker", antwoordde hij eerlijk. Maar de plaatselijke journalisten wilden daar toch wat meer over weten. "We gaan geen cadeaus geven aan Anderlecht. We zijn nog actief op drie fronten en willen overal zo ver mogelijk komen."