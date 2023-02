Defour doet zijn zegje over de Wouters en Swers die weer meetrainen met A-kern

KV Mechelen gaf in de slotfase vorig weekend de overwinning tegen KAS Eupen uit handen.

Heel wat spelers deden na de wedstrijd hun zegje en dat deed trainer Steven Defour meteen ingrijpen. “Er is een groepsgesprek geweest”, zegt de trainer aan Het Nieuwsblad. “Zowel buitenshuis, maar ook thuis, slagen we er niet in om een match negentig minuten te controleren. Het 2-2 gelijkspel tegen Charleroi de week voordien was al bijna even erg.”

“Toen Rob Schoofs rood pakte, stonden we 2-0 voor en was er tot de zestigste minuut eveneens niets aan de hand. De jongens reageerden positief op het groepsgesprek. Ze hebben de koe bij de horens gevat en gezegd waar het op staat. Al weet ik ook dat het op één week tijd niet van zwart naar wit kan gaan.”

Dries Wouters en Iebe Swers zitten opnieuw bij de A-kern. “Hun verwijzing naar de B-kern had voor mij niet gehoeven, al vond de club, met het oog op een verkoop, dat het beter was dat die jongens niet meer meetrainden. Die verkoop kwam er niet, dus heeft men mij gevraagd of ze opnieuw welkom waren.”