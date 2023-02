Hazard is dan wel op pensioen, maar... 'Deze beslissing heeft Tedesco genomen over (voormalig) aanvoerder van de Rode Duivels'

Domenico Tedesco is aan zijn nieuwe taak als bondscoach van de Rode Duivels begonnen. Eén ding zijn we nu al zeker: een rehabilitatie van Eden Hazard is momenteel niét aan de orde.

Ook Domenico Tedesco volgde de storm rond (het internationale pensioen) van Eden Hazard op de voet. Hij liet bij zijn voorstelling niet in zijn kaarten kijken, maar het staat nu al vast dat hij niet naar Madrid gaat vliegen om Eden Hazard te overtuigen om terug te keren. De Duitser beseft zelf goed genoeg dat hij het vuur op die manier enkel en alleen zal oppoken. Bovendien moet Hazard eerst de kans krijgen om (ergens) opnieuw zijn oude niveau terug te vinden. En pas dan zal de discussie opnieuw oplaaien.