Zijn beste match van het seizoen: het is eindelijk doorgedrongen bij Anderlecht-speler

Anderlecht begint er stilaan door te komen. Tegen Ludogorets - vergeet niet dat dat een ploeg is die elf keer op rij kampioen speelde - werd er wel verloren, maar ook 80 minuten gedomineerd. Niet toevallig lijkt dat samen te vallen met de stijgende vorm van Amir Murillo.

Bij Anderlecht winden ze er ook geen doekjes om: ze hadden meer verwacht van Murillo dit seizoen. Dat de Panamees geen enkele concurrentie voelt, heeft daar ook mee te maken. Maar intern is hem een duidelijk signaal gegeven dat hij zijn prestaties moet opkrikken. Brian Riemer heeft ook aangegeven dat hij geen probleem heeft om voor andere spelers te kiezen als hij er niet vol voor zou gaan.

Onlangs veranderde hij ook van makelaarsbureau, want hij aast eigenlijk al een tijdje op een transfer, maar die kwam er maar niet. Anderlecht wou ook meewerken als ze de juiste prijs voor hem kregen. Normaal gezien is hij volgende zomer weg, maar dan moet hij zich nu wel in de kijker spelen.

Dat is pas echt doorgedrongen toen hij dreigde op de bank te gaan belanden. Tegen Ludogorets speelde hij mogelijk zijn beste match van het seizoen. Defensief secuur - wat de laatste maanden niet altijd het geval was - en aanvallend betrokken met loopacties in de zestien. Dat zagen we een paar seizoenen meer, maar nu haalt hij dat dus terug bij zijn arsenaal.

De rechtsachter kreeg dit seizoen al heel wat kritiek van de fans op sociale media, maar dat drong nooit tot hem door. Intussen dus wel...