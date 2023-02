Karel Geraerts vermijdt het onderwerp niet: "We zijn kandidaat voor de titel"

Union SG speelt dit weekend tegen Standard. Om in de titelrace te blijven moet er gewonnen worden.

Union SG kan zich geen puntenverlies meer veroorloven als het in de titelrace wil blijven. De achterstand op KRC Genk mag niet groter meer worden.

Vorig seizoen stond Union SG lang aan de leiding, maar toen durfde en wilde Felice Mazzu niet spreken over de titel in de Jupiler Pro League. Zijn opvolger Karel Geraerts gaat dat onderwerp niet uit de weg.

“We staan voorlopig tweede in het klassement. We zullen vechten om tweede te blijven. Alle teams in de top vier zijn kandidaat voor het kampioenschap. Dus ja, als we bij de eerste vier eindigen, zijn we kandidaat voor de titel”, zei Geraerts op zijn persconferentie.