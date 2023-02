En dan komt Timmy Simons uit het pak gekropen bij 'The Masked Singer'... "Mijn dochter zal schrikken"

Timmy Simons was dus "Het Groot Licht". Toch wel een verrassing voor velen toen hij uit het pak kroop. In de eerste aflevering zong hij "Dancing on my own", maar met "Green green grass" kon hij het publiek niet overtuigen.

"Waarom ik ja gezegd heb om hieraan mee te doen? Ik weet het nog altijd niet", lacht de voormalige middenvelder bij VTM/ "Het leek me een superidee en dat was het ook. Dit was níet normaal buiten mijn comfortzone, maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik ben blij en trots dat ik heb durven te springen." Simons kijkt uit naar de reactie van zijn kinderen, die niet wisten dat hij deelnam aan het programma. Goed geheim gehouden... "Mijn dochter heeft me nog muziektips gegeven. Ze zal schrikken dat het voor The Masked Singer was." Surprise šŸ«£ #vtm #vtmthemaskedsinger pic.twitter.com/ubnvNGhAQR — Timmy Simons (@SimonsTimmy) February 18, 2023