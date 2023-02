Franky van der Elst doet zijn zegje over Erling Haaland bij Manchester City

In Engeland is de voorbije dagen meer en meer te horen dat Erling Haaland niet past in het concept van Manchester City.

Veel twijfels bij Erling Haaland in het Verenigd Koninkrijk. Hij zou totaal niet passen in het voetbal dat Guardiola al jaren wil brengen. “Die Engelsen zijn soms rare mensen, hé”, zegt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad. “Het klopt dat een spits in het spel van Guardiola meestal niet veel ruimte heeft en dat iemand als Ibrahimovic in het verleden moeite heeft gehad. Bij de goal van Haaland tegen Arsenal kan je je ook afvragen of zijn controle wel goed was.” Al spreken de cijfers volgens Van der Elst voor zich. “Maar hoe snel hij daarna handelt om toch goed af te werken… dat is toch grote klasse. Als je iemand hebt die 32 goals maakt in 30 matchen, kan je toch niet zeggen dat hij er niet past?”