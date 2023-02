Niets dan lof voor Roméo Lavia in Premier League: "Hij domineert Chelsea-middenvelders, hij maakt hen belachelijk"

De Premier League geraakt meer en meer overtuigd van het potentieel van Roméo Lavia. Bij Chelsea konden ze van op de eerste rij meemaken hoe goed de 19-jarige Belg wel is.

De jonge Brusselaar ging met zijn ploeg Southampton immers op bezoek op Stamford Bridge. De thuisploeg had op het middenveld niet veel in de pap te brokken, toch niet in de duels met Lavia. Het leverde hem op sociale media dan ook tal van lovende commentaren op.

Een wederkerend thema was dat Lavia de beste middenvelder was die op het terrein stond. "Lavia domineert absoluut de Chelsea-middenvelders, hij maakt hen belachelijk", klinkt het. "Een 19-jarige die rondloopt alsof Stamford Bridge van hem is."

Fenomeen

Nog andere superlatieven worden bovengehaald. "Een echt fenomeen, een unieke speler, een superster, precies de fysieke présence waar het Chelsea aan ontbreekt", waren nog enkele termen waarmee onze landgenoot op Twitter beschreven werd.