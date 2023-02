Scott Parker geeft zijn 21 namen voor de derby: nog geen Skov Olsen, ook geen Boyata

In de derby moet het dan maar gebeuren voor Scott Parker en de zijnen. Op Skov Olsen kan de trainer van Club Brugge nog niet rekenen zondagmiddag.

De ploeg die tegenwoordig toch zo moeilijk kan winnen, dient zich in de stadsderby tegen Cercle te bewijzen. Zeker nadat de heenmatch tegen Benfica in de Champions League uitmondde in een nederlaag (0-2). Zondag staat in de Jupiler Pro League de Brugse eer op het spel en Club-trainer Scott Parker heeft zijn ruime selectie bekendgemaakt.

Daarin zoals verwacht nog geen plaats voor Andreas Skov Olsen. De Deen is al een tijdje op de sukkel met een heupblessure, maar heeft inmiddels wel een eerste keer terug meegetraind. De derby tegen Cercle komt voor hem echter nog te vroeg.

In vergelijking met de namen op het wedstrijdblad tegen Benfica is overigens ook geen spoor in de Club-selectie van Dedryck Boyata. De reden voor zijn afwezigheid is niet meteen duidelijk. Voorts is de selectie gewoon nog aangevuld met doelmannen Shinton en Lammens.