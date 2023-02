Selemani wil weg bij Kortrijk en staat open voor onverwachte transfer in Jupiler Pro League

Faïz Selemani ligt in Kortrijk nog tot 2025 onder contract, maar aast meer en meer op een transfer.

Faïz Selemani is een belangrijke pion voor KV Kortrijk, maar hij is ondanks een nog lang lopend contract toch helemaal uit op een transfer. Vorige zomer waren Genk en Al Ahly heel erg concreet, maar telkens ging het toch niet door, tot grote ontgoocheling van Selemani zelf.

Enkele jaren geleden vertrok Selemani in ruzie bij Union SG, maar nu laat hij toch de deur open voor een terugkeer naar de ploeg van Karel Geraerts.

“Zeg nooit nooit in het voetbal. De laatste keer dat ik er met Kortrijk op bezoek was in augustus werd ik niet veel meer uitgefloten”, vertelt Selemani op kw.be.