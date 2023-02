📷 De Brugse supporters zetten Jan Breydel (letterlijk) in vuur en vlam

De Brugse derby is één van die prestigematchen voor beide ploegen. De 'bezoekende fans' van Club hadden voor de match een hele hoop pyrotechnisch materiaal binnengesmokkeld.

Het was een inferno in het bovenste bezoekersvak. De brandweer had dan ook zijn handen vol om het allemaal onder controle te krijgen. Ook voor de match moest de politie al verhinderen dat fans van Club de confrontatie met die van Cercle gingen zoeken.

