🎥 Drie leiders in Duitsland: Dortmund profiteert optimaal van puntenverlies Bayern

Door het verlies van Bayern München kreeg de concurrentie een uitgelezen kans om dichterbij te komen in het klassement.

Union Berlin liet het deze namiddag na om optimaal te profiteren en speelde 0-0 gelijk tegen hekkensluiter Schalke 04.

Even later deed Borussia Dortmund dat wel. Thuis tegen Hertha Berlijn (zonder Belgen aan de aftrap) stond Dortmund al na een halfuur 2-0 voor. De 21-jarige Karim Adeyemi maakte het eerste doelpunt zelf met een fraai hakje om vervolgens een assist te geven aan Donyell Malen. Daarna volgde echter een minder moment want Adeyemi moest geblesseerd het veld verlaten.

Na de rust bracht Tousart Hertha opnieuw in de wedstrijd en kreeg ook Dodi Lukebakio zijn kans. Marco Reus en Julian Brandt zorgden echter voor een ruime 4-1 overwinning van Die Borussen.

Spannende Bundesliga

Door de overwinning van Borussia Dortmund is het nu razendspannend in de Bundesliga. Bayern München, Borussia Dortmund en Union Berlin hebben namelijk alle drie 43 punten. Freiburg volgt op nauwelijks drie punten.