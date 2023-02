Cercle-verdediger met blauw-zwart verleden klaar voor de derby: "Ik ben totaal niet bang voor Lang"

Straks staat de Brugse derby op het programma.

Na de Champions League-match tegen Benfica wacht zondagmiddag de Brugse derby voor Club Brugge. Bij Cercle Brugge zijn ze alleszins klaar voor de ontvangst van de stadsgenoot.

Voor Cercle-verdediger Christiaan Ravych wordt het extra speciaal. Hij speelde van 2011 tot 2021 in de jeugd van Club, maar maakte toen de overstap naar Cercle, waar hij de laatste weken basisspeler is geworden.

Een van zijn tegenstanders zondag wordt Noa Lang, tegen Benfica nog ongrijpbaar. "Ja, hij was een van de beste spelers op het veld. Maar ik ben totaal niet bang voor Lang. Of ik nu tegen hem sta, tegen Yaremchuk of Jutglà, we zijn op alle scenario’s voorbereid", zegt Ravych bij Het Nieuwsblad.