Morgan Poaty (Seraing): "Als we hadden verloren van Zulte Waregem, was het bijna voorbij"

Seraing en Zulte Waregem speelden zaterdag 1-1 gelijk.

Zulte Waregem was net voor de rust op een 0-1 voorsprong gekomen na een penalty en op het uur pakte Tshibuabua ook rood bij Seraing. Brüls pakte ook nog zijn tweede geel een kwartier voor het einde. In de 86ste minuut maakte Poaty toch nog gelijk voor Seraing en pakte het nog een punt.

"Een belangrijk doelpunt waardoor we volgend weekend weer een finale kunnen spelen. Als we hadden verloren van Zulte, was het bijna voorbij. Het is het doelpunt van hoop eigenlijk", zei doelpuntenmaker Poaty achteraf.

"Het behoud is nog steeds mogelijk. We hebben een groep die ondanks een zeer gecompliceerde context niet loslaat", zei Poaty nog. Seraing staat nog altijd laatste en de achterstand op een veilige plaats in het klassement is nog altijd zes punten.