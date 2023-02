Ex-ref pleit voor meer consistentie bij de VAR en haalt voorbeelden van afgelopen weekend aan

Je vraagt je nog steeds af of de VAR in alle wedstrijden dezelfde instructies heeft meegekregen. Ex-ref Serge Gumienny zag ook afgelopen weekend voorbeelden van verschillende beslissingen.

Gumienny vindt dat er bij de penalty in Antwerp-Eupen, waarbij Kerk tegen de grond ging, niet had ingegrepen hoeven worden. "Ik vind dat geen clear error. Je kan niet zeggen dat er niets aan de hand was, maar ik begrijp de beslissing van scheidsrechter Wim Smet om niet te fluiten. Anders heb je geen normale duels meer", klinkt het in HBvL. "De VAR was er beter afgebleven. We moeten terug naar de basis van de VAR. Dat is tussenkomen bij clear errors.”

Ook in Seraing-Zulte Waregem was er zo'n fase. Christophe Lepoint kreeg de bal via de kin tegen de arm en ook daar ging de bal op de stip. "Ik heb daar wat twijfels over. De VAR bevestigde de beslissing. Vergelijk je deze strafschopfase met die van in Antwerp-Eupen waar de VAR de beslissing van de ref wel omkeerde, dan merk je dat de VAR niet op dezelfde lijn zit."