Aanvaller Standard heeft belangrijke beslissing genomen over zijn toekomst

Momenteel is hij een van de sterkhouders bij Standard, maar waar speelt hij volgend seizoen? De spits heeft nu een beslissing genomen.

Philip Zinckernagel is bezig aan een goed seizoen met Standard, al is hij - net als de rest van de ploeg - soms al eens wisselvallig.

Maar toch: met zeven doelpunten in zeventien wedstrijden in de Jupiler Pro League is de Deen van waarde voor de Rouches.

Olympiakos

Hij ligt nog onder contract tot 2024 bij Olympiakos, het Griekse team dat hem dit seizoen uitleent aan Standard.

Zinckernagel zou zich echter goed voelen bij Standard en volgens Sacha Tavolieri ook aan zijn entourage al hebben laten weten dat hij zijn toekomst graag zou verder zetten bij de Rouches. Benieuwd of de Luikenaars budget vinden om hem langer aan hun te binden.