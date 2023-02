Belgische VAR beschikt niet over 3D-beelden van op het WK, coördinator verklaart waarom

Op het WK zagen we buitenspellijnen in 3D. Waarom gebruikt de Belgische VAR die dan niet? De VAR-coördinator legt uit.

Ieder weekend zorgt de VAR wel ergens voor discussie op de Belgische voetbalvelden. De beslissingen zouden foutief zijn of het duurt te lang voor er een beslissing wordt genomen.

De VAR in België is dan ook beperkt in technologië. "Voor een buitenspellijn in 3D hebben we in België minimaal twee minuten nodig om ze te trekken en te valideren", zegt VAR-coördinator Christof Dierick in De Tribune.

Betere technologie onbetaalbaar

Waarom gebruikt de VAR de technologie van op het WK dan niet? "De kostprijs van de semi-automatische systemen die op het WK en in de Champions League worden gebruikt, zijn momenteel onbetaalbaar in België", zegt Dierick nog.

En het zijn de Belgische clubs, de Pro League, die voor die technologie moeten zorgen in hun stadion. Maar de financiële situatie van (sommige) clubs laat dat momenteel gewoon niet toe.