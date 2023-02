Coach bijt van zich af na 7 op 27 in JPL: "Dat is te kort door de bocht"

De kansen op play-off 2 zijn opnieuw wat kleiner geworden voor OH Leuven. En dus rijzen er stilaan vragen.

Sinds de WK-stop zit OH Leuven in een dipje. Het pakte 7 op 27 in de competitie en werd uitgeschakeld in de Beker van België.

Rek eruit?

"Of de rek eruit is? Dat is te kort door de bocht", meent Marc Brys. "In het begin van de competitie wonnen we wedstrijden die we niet altijd verdienden."

"Nu krijgen we soms te weinig waar voor het voetbal dat we spelen. Ons spel is beter geworden, maar we maken de kans niet af en pakken minder punten."