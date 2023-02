Fans Anderlecht twijfelen nog altijd aan Wouter Vandenhaute door uitspraak Marc Coucke, wel duidelijkheid over zijn rol

Marc Coucke sprak over een "geanimeerd" gesprek bij het overleg met de supporters. Maar de fans twijfelen nog altijd, vooral over Wouter Vandenhaute.

Maandagavond was er een overleg tussen supporters van Anderlecht, niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute, hoofdaandeelhouder Marc Coucke en CEO Jesper Fredberg.

"We hebben gevraagd aan Marc Coucke of er nog vertrouwen is in Vandenhaute", zegt Nico Deraedt (lid van de Fanboard) in De Ochtend op Radio 1

"We begrijpen dat het aan de Raad van Bestuur is om zich daarover uit te spreken, maar Coucke heeft ook geen volmondige ja uitgesproken. Zo een vaag antwoord kan nog altijd twijfel zaaien", zegt Deraedt.

Rol Vandenhaute

Maar er werd wel gesproken over de rol die Vandenhaute nog mag spelen bij Anderlecht. "Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld over zijn rol", zegt Frank Eeckhout voorzitter van Supportersclub SC41, die maandag ook aanwezig was op het overleg.

"Hij zou zich niet meer bezighouden met het sportieve en is enkel het gezicht van de club. Bijvoorbeeld in de contacten met andere clubs en met de UEFA. Op die manier kan ik daar mee leven, want sportief heeft hij in het verleden toch fouten gemaakt", zegt Eeckhout nog.