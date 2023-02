Fans hebben oplossing voor problemen KV Oostende: "Het enige wat ons op termijn kan redden"

Je zal tegenwoordig maar supporter van KV Oostende zijn en het ene na het andere negatieve nieuws over je club zien passeren. De Amerikaanse eigenaars hebben wel beloofd dat er geen financiële problemen zijn, maar veel geloof hechten de fans daar niet aan.

De supporters weten ook wat er aan de hand is. Veel toeleveranciers van KVO zitten ook gewoon in het stadion en praten over de problemen die ze hebben om hun geld te krijgen. Ook de imagoschade die ze oplopen doordat de vorige sportieve staf (Vanderhaeghe en co) nog niet betaald is, zit hen hoog.

Oostende moet hopen op een witte raaf, meent Peter Van Nuffel. Liefst een Vlaamse investeerder die het goed meent. “Een serieuze investeerder is het enige wat ons op termijn kan redden. Wat me het meest angst inboezemt: het sportieve of het financiële luik? Na vorig weekend: allebei. Laat ons hopen dat er nog sportieve wonderen bestaan, maar enig realisme is noodzakelijk", zegt de voorzitter van vzw Kustboys in KVW.