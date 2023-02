Vergeten Belg in Italië met waanzinnige statistieken gooit hoge ogen

In de Serie C in Italië loopt er een Belg rond die hoge ogen gooit. Jari Vandeputte speelt bij leider Catanzaro en legt dit seizoen waanzinnige cijfers voor.

Vandeputte speelde in de jeugd voor Gent, maar werd er verhuurd aan Roeselare en FC Eindhoven. In 2017 trok hij naar Italië om er niet meer weg te gaan. Vorige zomer verhuisde hij definitief van Vicenza naar Catanzaro, waar hij het seizoen ervoor al aan werd uitgeleend. Een succesverhaal... Ze kunnen promotie nog amper mislopen met 73 punten na 28 matchen. Ze tellen amper vier gelijke spelen en één nederlaag. Onze landgenoot staat daarbij dit seizoen al op 9 goals en 17 (!) assists. Vandeputte was sinds zijn komst in 2021 bij 51 goals betrokken (16 goals, 35 assists). De linksbuiten van 27 jaar krijgt dus waarschijnlijk de kans om in de Serie B te spelen.