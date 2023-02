Faïz Selemani moest zich stevig aanpassen aan nieuwe positie en de discipline van Bernd Storck

Bernd Storck nam na het WK over bij KV Kortrijk. De West-Vlaamse club heeft nu in de stand vier punten voorsprong op eerste degradant Zulte Waregem, de volgende tegenstander van KVK.

Faïz Selemani staat onder Bernd Storck voor het eerst op het middenveld als "acht". "De acht, dat betekent aanvallen en verdedigen, al wordt dat tegenwoordig van iedereen verwacht", zegt Selemani op de clubwebsite.

"Maar het is echt wel een ingewikkelde positie omdat je altijd moet beseffen dat je ook je defensieve rol moet spelen en ik ben van nature een aanvaller. Het vraagt veel fysieke kracht maar ik geef me volledig voor het team ook al kom ik nu minder in scorepositie."

"Vroeger had ik het niet gekund maar ik ben met de jaren fysiek, technisch en tactisch sterker geworden. Ook mentaal: ik kan het plaatsen dat de coach me vraagt om daar te spelen."

Stevige discipline onder Storck

Storck zette Selemani niet alleen op een andere positie, maar bracht ook meer discipline. "Hij bracht een nieuwe sfeer in de groep. Iedereen gaat ervoor. Ja, hij eist discipline, maar dat is ook nodig om resultaten te halen."

"Niet alles is gemakkelijk in het leven. We moeten ’s morgens vrij vroeg op de club zijn. Ik heb me moeten aanpassen: ik ga nu om tien uur slapen. Maar dat heb ik ervoor over", zegt Selemani nog.