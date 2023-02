Vermaelen reageert op beslissing van Rode Duivels-bondscoach: "Ik heb géén overeenkomst meer met de Belgische voetbalbond"

Thomas Vermaelen behoort niet tot de sportieve staf van Domenico Tedesco. De KBVB zoekt een alternatief voor de voormalige Rode Duivel, maar momenteel is er geen concreet nieuws.

“Voor mij is het simpel”, reageert Thomas Vermaelen op de situatie bij Proximus. “Ik had een contract tot na het WK. Op dit moment heb ik dus geen overeenkomst meer bij de Belgische voetbalbond.”

De voormalige Rode Duivel maakt zich echter niet druk over het uitblijven van een nieuwe job. “De mensen bij de voetbalbond moeten beslissen of ze mij een nieuwe aanbieding willen doen. Ik bekijk wat op mijn pad komt. Op dat vlak zit ik in een luxe-positie.”