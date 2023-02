Vanhaezebrouck ziet stevig nadeel ten opzichte van Qarabag én doet een warme oproep aan fans

KAA Gent ontvangt donderdag Qarabag voor de terugwedstrijd in de Conference League. Gent moet een 1-0 achterstand uit de heenmatch ophalen.

KAA Gent heeft nog altijd last van een stevige blessurelast. Voor de match tegen Qarabag hoopt Hein Vanhaezebrouck een paar spelers te recupereren. Castro-Montes kon woensdag deels meetrainen, Okumu deed ook deels mee maar moet nog een controle ondergaan.

Hjulsager trainde dan weer helemaal niet mee en is onzeker. Vanhaezebrouck beschikt ongeveer over dezelfde selectie van zondag. "Deze keer namen we er wel enkele jeugdspelers bij om Europees toch het beeld te wekken dat we genoeg spelers hebben", zei hij op zijn persconferentie vooraf.

Hoop op steun van het publiek

Toch ziet Vanhaezebrouck nog een nadeel ten opzichte van Qarabag voor donderdag. "Zij werkten zondag een competitieduel af met negen andere spelers in vergelijking met vorige week donderdag, dat kunnen wij momenteel niet." Het wordt dus nog een stevig klus voor Gent op zich te kwalificeren.

Vanhaezebrouck hoopt daarbij op de steun het publiek. "Daarom dat ik ook een oproep doe aan de twijfelaars om- toch naar het stadion af te zakken en de groep te steunen." Bij kwalificatie kan Gent in de volgende ronde mogelijk weer rekenen op Tissoudali. "Wie weet wat er dan mogelijk is."