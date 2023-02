'Jürgen Klinsmann gelinkt aan nieuwe job als bondscoach om voor de 3e keer het WK te halen'

Jürgen Klinsmann traint momenteel geen enkele ploeg. Daar kan in de nabije toekomst verandering in komen.

Volgens het Duitse Kicker wil Zuid-Korea graag Jürgen Klinsmann als de nieuwe bondscoach. Op het vorige WK haalde Zuid-Korea de 1/8-finales, maar trainer Paulo Bento besloot om nadien op te stappen.

Zo is het Aziatische land op zoek naar een nieuwe bondscoach. Klinsmann zou een van de kandidaten zijn en zou een aanbieding tot en met het WK van 2026 krijgen.

Als Klinsmann erop zou ingaan en het WK met Zuid-Korea zou halen, dan zou het zijn 3e WK worden. Eerder trainde hij al Duitsland op het WK van 2006 in eigen land. In 2014 haalde hij het WK in Brazilië met de Verenigde Staten.